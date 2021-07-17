От суицида подростка в Киеве спасла полиция

В Киеве патрульные отговорили от самоубийства подростка, который хотел спрыгнуть с крыши 16-этажки.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба МВД Украины.

О том, что на крыше одной из столичных многоэтажек на крыше находится несовершеннолетний, правоохранителям сообщили очевидцы. Полицейские тут же выехали на место.

Патрульные поднялись на крышу шестнадцатиэтажки и завели с подростком разговор. Сначала он не отвечал, но на вид парень явно был чем-то расстроен. В итоге правоохранителям все же удалось разговорить молодого человека.

Парень рассказал, что у него в семье произошла ссора, он ушел из дома и не ночевал там, а теперь не знает, что делать дальше. Патрульным удалось уговорить подростка спуститься вниз, его передали инспектору ювенальной превенции.



