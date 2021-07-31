Боевика ИГИЛ, который научился создавать бомбы с помощью видеоуроков задержали в Подмосковье

В Московской области РФ правоохранители задержали мужчину, который вступил в ИГИЛ, посмотрел видеоуроки по изготовлению взрывчатки и готовился совершить теракт.

Об этом со ссылкой на Следственный комитет России сообщает "Интерфакс".

Под данным российских правоохранителей, речь о человеке, который приехал в Подмосковье из одной из соседних стран. Он сначала вступил в ИГИЛ, а потом получил от своего вербовщика видеоролики, посвященные теме изготовления взрывных устройств. Изучив эти уроки, мужчина начал разрабатывать план теракта.

Подготвокой преступления боевик ИГИЛ занялся в июне текущего года. Он купил необходимые для изготовления взрывчатки инструменты и компоненты. Теракт должен был состояться в Московском регионе. Правоохранители узнали о планах мужчины и задержали его. Теперь он арестован.