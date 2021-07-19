В отставку с поста начальника полиции Киева уходит Крищенко

В четверг, 5 августа, офицер МВД, генерал полиции третьего ранга Андрей Крищенко, как вчера предсказывала "Страна", написал заявления на увольнение с должности руководителя Киевской Национальной полиции.

Об этом сообщает источник "Страны" в МВД.

Также, по его данным, в ближайшее время напишут заявления на увольнение главы управлений полиции в Харьковской и Одесской областях.

Андрей Крищенко занимал должность начальника Киевской полиции в течение последних шести лет - с декабря 2015 года. Ему 48 лет.