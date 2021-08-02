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События Сегодня, 14:3889
Адвокат Чауса сообщил о провокации со стороны НАБУ и требует вмешательства СНБО

Адвокат судьи Николая Чауса Ростислав Кравец сообщил, что защита не приняла решение об апелляции на вчерашнее судебное решение об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Адвокат также сообщил, что в подозрении НАБО он видит "нескрываемые признаки" провокации.

Об этом Кравец написал в своем Telegram

"Сторона защиты считает подозрение полностью необоснованным с явными и не скрываемыми признаками провокации взятки со стороны действующих сотрудников НАБУ, которые не были оценены судом", - написал Кравец.

В связи с этим, защита будет требовать привлечения к ответственности всех причастных к провокации.

Адвокат выразил прогноз, что Чаус будет находиться под защитой СБУ до тех пор, пока виновные в его похищении не понесут ответственнеость.

Кравец считает похищение Чауса "вопросом национальной безопасности требующим вмешательства СНБОУ"

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Теги: news, новости, Украина, Чаус, 7dniv, 7dnivinfo  
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