В польской Познани столкнулись два трамвая, пострадал 31 человек

В польском городе Познань 31 человек пострадал в результате столкновения двух трамваев, которое произошло на кольцевой развязке.

Шестеро получили серьезные травмы, тяжело раненых госпитализировали. Спасателям пришлось освобождать из кабины одного из вагонов зажатого там водителя. Об этом сообщает RMF24.

Самые тяжелые ранения у водителя трамвая, его доставили в больницу на вертолете Польской медицинской службы спасения.

Также известно, что все пострадавшие были в сознании. У большинства из них - ссадины, у некоторых переломы.

По предварительным данным, водитель трамвая № 12 наехал на заднюю часть трамвая № 7, который стоял на остановке, говорят в полиции. Уже известно, что водитель трамвая был трезв.