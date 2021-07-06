Новые правила Нацбанка. От украинцев потребуют при открытии счета предсказать объем операций

Украинские банки начнут собирать больше информации о благосостоянии своих клиентов при открытии счетов и при проведении повторного финмониторинга в будущем. Такие указания дал Национальный банк.

Обычно людей просят обновлять/актуализировать свои анкетные данные в банках и снова предъявлять паспорт и налоговый код один-два раза в году. Они отвечают на пачку вопросов в анкете и таким образом проходят финансовый мониторинг. В Украине часто меняются/корректируются правила финмона, потому клиентам банков приходится привыкать к новым требованиям.

Недавно Нацбанк разослал по финучреждениям на этот счет новое специальное разъяснение, которое оказалось в распоряжении "Страны": письмо №25-0006/64010 "Об осуществлении надлежащей проверки клиентов".

В этом документе регулятор предписал банкам внедрить в анкеты, которые заполняют люди при открытии счета и обновлении документов, графу с указанием будущего объема операций. Человеку нужно будет хотя бы на глазок приблизительно прикинуть, на какую среднюю сумму в месяц в будущем он хочет проводить платежей/пополнений счета или других операций.

Причем, НБУ хочет, чтобы банки не пользовались оценочными диапазонами, что многие любят делать. В анкетах часто указывают широкие диапазоны — например, объем операций в месяц от 10 000 до 20 000 грн. Нет. Регулятор хочет, чтобы банки отошли от этой практики и просили клиентов назвать более конкретные суммы — скажем, на 12 000 грн.

Человек укажет в анкете, что планирует проводки на 12 000 грн в месяц, и точно будет знать, за какую грань нельзя выходить, чтобы банк не задавал лишних вопросов о назначениях операций. А главное, чтобы не блокировал денежную проводку или весь счет, поскольку посчитает операцию аномальной или мошеннической.

На четкие цифры будут настраиваться и автоматические системы банков — роботы, которые блокируют проводки и счета.

"Это не значит, нельзя будет немного превысить заявленный объем операций. Если вы заявили месячный лимит проводок в размере 12 000 грн, то еще 13 000-15 000 грн сможете перевести. Но вот уже после 20 000 грн может последовать звонок из банка или блокировка", — объяснили "Стране" в одном из крупных банков.

Сейчас так работают немногие. Банки редко просят клиентов указать суммы операций в будущем во время открытия счета. Вместо этого люди всегда заполняют графу — размер среднемесячного дохода и указывают свое место работы. Исходя из этой информации, банк уже самостоятельно решает, какая сумма операций для клиента — это норма, а какая аномалия и подозрительная. Обычно банки на основании своего личного анализа делают выводы о человеке, и сами решают, за что ему можно остановить операцию или заблокировать счет.

Однако теперь Нацбанк настоял на том, чтобы этот момент изначально оговаривался с каждым украинцем. Человек укажет нужную ему сумму проводок и не будет за нее выходить. Этот порог не будет незыблемым. То есть можно будет сделать и больше перечислений, но для этого нужно будет отдельно связаться с банком и все с ним согласовать. При этом банк может запросить информацию о происхождении средств и назначении операции.

На этом моменте Нацбанк делает главный акцент во внутреннем разъяснении №25-0006/64010.

Второй момент, который НБУ добавил к правилам финансового мониторинга касается комплексности оценки. Национальный банк призвал подопечных полностью оценивать все активы/имущество клиентов. Собирать максимум информации обо всем, что у него может быть — ценные бумаги, квартиры, машины, земельные владения в Украине и за рубежом. Чтобы правильно оценить его финансовые возможности.

Потому не стоит удивляться, когда банки начнут наводить справки обо всех владениях. Скорее всего, они будут выполнять указание НБУ по комплексной оценке клиента.

В банках считают, что НБУ настаивает на таком подходе, чтобы сократить количество конфликтов между банками и клиентами. Если обе стороны изначально (при открытии счета) договорятся по суммам операций, то меньше будет вопросов и блокировок в будущем.

"Запуск такой меры повсеместно потенциально может сократить недопонимание между службой финмониторинга банка и клиентом. Поскольку обе стороны уже на этапе установления деловых отношений "договариваются" о своего рода граничной сумме операций. Превышая ее, клиент будет понимать, что банк может обратиться за разъяснениями и уточнениями. Или сможет самостоятельно уведомить банк о планируемой операции заблаговременно. Кроме прочего, это также может помочь в борьбе с мошенничеством", — объяснили "Стране" в подразделении финмониторинга одного из банков.

Однако это не значит, что людям стоит указывать в анкетах крупные суммы операций с запасом. Например, писать, что планируют в месяц пополнения по 1 млн грн, не имея и половины суммы за душой. Ведь банки будут интересоваться происхождением средств и наводить справки.

"Но это не означает, что клиент сможет указать безмерно крупную сумму будущих операций без дополнительных вопросов со стороны службы финансового мониторинга. Тот же принцип KYC (know your client — знай своего клиента) и риск-ориентированный подход подразумевают, что банк должен понимать источники происхождения средств и суть проводимых операций", — объяснили "Стране" в банке на правах анонимности.







