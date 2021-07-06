 

Новые правила Нацбанка. От украинцев потребуют при открытии счета предсказать объем операций

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Новые правила Нацбанка. От украинцев потребуют при открытии счета предсказать объем операций

Украинские банки начнут собирать больше информации о благосостоянии своих клиентов при открытии счетов и при проведении повторного финмониторинга в будущем. Такие указания дал Национальный банк.

Обычно людей просят обновлять/актуализировать свои анкетные данные в банках и снова предъявлять паспорт и налоговый код один-два раза в году. Они отвечают на пачку вопросов в анкете и таким образом проходят финансовый мониторинг. В Украине часто меняются/корректируются правила финмона, потому клиентам банков приходится привыкать к новым требованиям.

Недавно Нацбанк разослал по финучреждениям на этот счет новое специальное разъяснение, которое оказалось в распоряжении "Страны": письмо №25-0006/64010 "Об осуществлении надлежащей проверки клиентов".

В этом документе регулятор предписал банкам внедрить в анкеты, которые заполняют люди при открытии счета и обновлении документов, графу с указанием будущего объема операций. Человеку нужно будет хотя бы на глазок приблизительно прикинуть, на какую среднюю сумму в месяц в будущем он хочет проводить платежей/пополнений счета или других операций.

Причем, НБУ хочет, чтобы банки не пользовались оценочными диапазонами, что многие любят делать. В анкетах часто указывают широкие диапазоны — например, объем операций в месяц от 10 000 до 20 000 грн. Нет. Регулятор хочет, чтобы банки отошли от этой практики и просили клиентов назвать более конкретные суммы — скажем, на 12 000 грн.

Человек укажет в анкете, что планирует проводки на 12 000 грн в месяц, и точно будет знать, за какую грань нельзя выходить, чтобы банк не задавал лишних вопросов о назначениях операций. А главное, чтобы не блокировал денежную проводку или весь счет, поскольку посчитает операцию аномальной или мошеннической.

На четкие цифры будут настраиваться и автоматические системы банков — роботы, которые блокируют проводки и счета.

"Это не значит, нельзя будет немного превысить заявленный объем операций. Если вы заявили месячный лимит проводок в размере 12 000 грн, то еще 13 000-15 000 грн сможете перевести. Но вот уже после 20 000 грн может последовать звонок из банка или блокировка", — объяснили "Стране" в одном из крупных банков.

Сейчас так работают немногие. Банки редко просят клиентов указать суммы операций в будущем во время открытия счета. Вместо этого люди всегда заполняют графу — размер среднемесячного дохода и указывают свое место работы. Исходя из этой информации, банк уже самостоятельно решает, какая сумма операций для клиента — это норма, а какая аномалия и подозрительная. Обычно банки на основании своего личного анализа делают выводы о человеке, и сами решают, за что ему можно остановить операцию или заблокировать счет.

Однако теперь Нацбанк настоял на том, чтобы этот момент изначально оговаривался с каждым украинцем. Человек укажет нужную ему сумму проводок и не будет за нее выходить. Этот порог не будет незыблемым. То есть можно будет сделать и больше перечислений, но для этого нужно будет отдельно связаться с банком и все с ним согласовать. При этом банк может запросить информацию о происхождении средств и назначении операции.

На этом моменте Нацбанк делает главный акцент во внутреннем разъяснении №25-0006/64010.

Второй момент, который НБУ добавил к правилам финансового мониторинга касается комплексности оценки. Национальный банк призвал подопечных полностью оценивать все активы/имущество клиентов. Собирать максимум информации обо всем, что у него может быть — ценные бумаги, квартиры, машины, земельные владения в Украине и за рубежом. Чтобы правильно оценить его финансовые возможности.

Потому не стоит удивляться, когда банки начнут наводить справки обо всех владениях. Скорее всего, они будут выполнять указание НБУ по комплексной оценке клиента.

В банках считают, что НБУ настаивает на таком подходе, чтобы сократить количество конфликтов между банками и клиентами. Если обе стороны изначально (при открытии счета) договорятся по суммам операций, то меньше будет вопросов и блокировок в будущем.

"Запуск такой меры повсеместно потенциально может сократить недопонимание между службой финмониторинга банка и клиентом. Поскольку обе стороны уже на этапе установления деловых отношений "договариваются" о своего рода граничной сумме операций. Превышая ее, клиент будет понимать, что банк может обратиться за разъяснениями и уточнениями. Или сможет самостоятельно уведомить банк о планируемой операции заблаговременно. Кроме прочего, это также может помочь в борьбе с мошенничеством", — объяснили "Стране" в подразделении финмониторинга одного из банков.

Однако это не значит, что людям стоит указывать в анкетах крупные суммы операций с запасом. Например, писать, что планируют в месяц пополнения по 1 млн грн, не имея и половины суммы за душой. Ведь банки будут интересоваться происхождением средств и наводить справки.

"Но это не означает, что клиент сможет указать безмерно крупную сумму будущих операций без дополнительных вопросов со стороны службы финансового мониторинга. Тот же принцип KYC (know your client — знай своего клиента) и риск-ориентированный подход подразумевают, что банк должен понимать источники происхождения средств и суть проводимых операций", — объяснили "Стране" в банке на правах анонимности.

Новые правила Нацбанка. От украинцев потребуют при открытии счета предсказать объем операций
Новые правила Нацбанка. От украинцев потребуют при открытии счета предсказать объем операций
Новые правила Нацбанка. От украинцев потребуют при открытии счета предсказать объем операций
Новые правила Нацбанка. От украинцев потребуют при открытии счета предсказать объем операций

 

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Теги: news, новости, Украина, НБУ, 7dniv, 7dnivinfo  
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