 

Компания Moderna заявила о миллиардах выручки от продажи вакцины против коронавируса

События Вчера, 22:1267
Компания Moderna заявила о миллиардах выручки от продажи вакцины против коронавируса

Рост выручки в 65 раз показала американская фармацевтическая компания Moderna, выпускающая вакцину против Covid-19, по итогам второго квартала 2021 года.

За три месяца, которые закончились 30 июня, компания выручила 4,4 миллиарда долларов. За аналогичный период 2020-го этот показатель составлял всего 67 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего в первом полугодии выручка взлетела до 6,3 миллиарда долларов с 75 миллионов. 

Moderna также отчиталась о чистой прибыли за квартал в 2,8 миллиарда долларов против убытка в 117 миллионов за тот же прошлогодний период. По итогам полугодия компания показала чистую прибыль в четыре миллиарда по сравнению с убытком в 241 миллион за первую половину 2020-го.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцина, 7dniv, 7dnivinfo, Moderna  
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