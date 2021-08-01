Компания Moderna заявила о миллиардах выручки от продажи вакцины против коронавируса

Рост выручки в 65 раз показала американская фармацевтическая компания Moderna, выпускающая вакцину против Covid-19, по итогам второго квартала 2021 года.

За три месяца, которые закончились 30 июня, компания выручила 4,4 миллиарда долларов. За аналогичный период 2020-го этот показатель составлял всего 67 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего в первом полугодии выручка взлетела до 6,3 миллиарда долларов с 75 миллионов.

Moderna также отчиталась о чистой прибыли за квартал в 2,8 миллиарда долларов против убытка в 117 миллионов за тот же прошлогодний период. По итогам полугодия компания показала чистую прибыль в четыре миллиарда по сравнению с убытком в 241 миллион за первую половину 2020-го.