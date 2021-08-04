 

Как по людям Авакова наносят удар в Харькове

События Вчера, 22:1379
Как по людям Авакова наносят удар в Харькове

Начавшаяся по всей стране зачистка кадров бывшего главы МВД Арсена Авакова особо рьяно проводится в Харьковской области, где его позиции были традиционно сильны.

Мы писали, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вручило подозрение председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну, считающемуся креатурой Авакова.

СБУ провела облаву на членов областной ячейки партии “Национальный корпус” (НК), которую патронировал экс-министр (что он сам и политсила упорно отрицали).

Кроме того, по нашей информации, закачалось кресло под руководителем главного управления Нацполиции в Харьковской области Андреем Рубелем, поставленным Аваковым.

Что означают эти движения для ситуации в регионе разбиралась “Страна”.

Накат в Первой столице

То, что после отставки Авакова начнут “слетать” поставленные им кадры, не стало неожиданностью. “Страна” писала о некоторых готовящихся громких увольнениях в структуре МВД. Уже уволен замминистра внутренних дел Антон Геращенко, близкий к Авакову.  

Но особое внимание привлекает Харьков, где в последнее время произошли резонансные события с людьми, так или иначе связываемыми с экс-министром.

Начнем с того, что НАБУ взяло в оборот председателя Харьковского облсовета Артура Товмасяна, которого обвиняют в получении взятки и которого считают человеком Авакова.

По версии следствия, в начале 2021 года глава облсовета вместе со своим заместителем Андреем Малышем вымогали взятку у руководителя одного из областных коммунальных предприятий, учредителем которого является Харьковский облсовет, за сохранение тем должности и получили якобы 1,05 млн грн четырьмя частями, переданные посредником-адвокатом. Последнего и Малыша задержали после получения последней части взятки. НАБУ провело обыск и в кабинете самого Товмасяна, тот успел разбить и выбросить в окно свои телефоны. Главе облсовета вручили подозрение, однако он не был задержан (ему выписан залог под 3 млн гривен).

Товмасяна сразу исключили единогласным решением из фракции СН, по списку которой он прошел в облсовет. На замену ему фракция выдвинула другого своего депутата Александра Попова, первого заместителя главы правления акционерного общества ФЭД (в прошлом знаменитого завода, который выпускал фотоаппараты). К нему мы еще вернемся.

Далее главное следственное управление СБУ провело массовое задержание в Харькове членов местного Нацкорпуса по обвинению в рэкете, в частности в сфере ритуальных услуг. 

“Группировка имела четкую структуру и совершала тяжкие преступления экономического и насильственного характера”, - говорится в официальном заявлении спецслужбы.

В ОПГ входили около 50 человек, в том числе действующие сотрудники правоохранительных органов и люди с опытом ведения боевых действий - по всей видимости, АТОшники. Как утверждают в СБУ, члены банды имели связи с местными чиновниками.

Источники "Страны" в СБУ назвали руководителей этой группы - одного из лидеров местного Нацкорпуса Сергея Величко (известный также как "Чилли-Вилли"), а также Артема Мошенского, который в конце июня был ранен в Харькове.

Руководитель Центрального штаба Нацкорпуса и экс-командир подразделения Нацгвардии “Азов” Максим Жорин назвал обыски и задержания членов харьковской ячейки НК началом “зачистки улицы” по инициативе власти. “Зеленский начал зачистку улицы, понимая, что осенью его ожидают массовые протесты”, - написал Жорин в своем Телеграм-канале.

Отметим, что Нацкорпус считается структурой, связанной с Аваковым (хоть обе стороны эту связь и опровергают). Источники "Страны" в силовых структурах считают, что облава на харьковский "Нацкорпус" (о криминальной деятельности которого было давно известно) не случайно произошла именно после отставки министра.

И третий важный момент: по информации “Страны”, высока вероятность, что снимут руководителя харьковского главка полиции Андрея Рубеля - еще одного аваковского кадра. С учетом того, что в Киеве ходят упорные слухи о готовящемся увольнении главы столичной полиции Андрея Крищенко и руководителя одесского главка Олега Беха (оба выдвиженцы Авакова), можно говорить, что от людей, ориентированных на экс-министра, будут очищать и полицейскую верхушку.

Аваков ждет удобного момента

Но вернемся к Товмасяну.

По информации "Страны", на пятницу, 6 августа, намечена внеочередная сессия облсовета, на которой планируется рассмотреть вопрос о новом председателе.

В то же время источник, близкий к главе Харьковской области Айне Тымчук, говорит, что на этой сессии Товмасяна можно заменить только с нарушениями процедуры и тогда замена будет легко оспорена в суде.

“Я вообще не уверен, что наберется достаточное количество депутатов для голосования. Сейчас время отпусков: людей физически нет”, - уверяет источник.

При этом в планах на этой сессии провести рокировку заместителя главы облсовета по квоте ОПЗЖ, хотя, возможно, и это голосование придется перенести.

"Слуга народа" выдвинула Попова, которого, по информации издания, лоббирует Офис президента (ОП). Однако это не единственный кандидат в председательское кресло. В кулуарах облсовета также обсуждаются кандидатуры замглавы Харьковской ОГА, депутата облсовета от СН, народного депутата восьмого созыва Романа Семенухи, депутата облсовета от СН, которая зашла в облсовет первым кандидатом в партийном списке Татьяны Егоровой-Луценко, бывшего главы облсовета, а сейчас депутата от “Блока Кернеса “Успешный Харьков” Сергея Чернова. 

“Ситуация следующая: за кандидата ОП Попова нет голосов, слишком многие против Егоровой-Луценко, за Семенуху могут быть голоса, но резко против него выступает Слюсарев (негласный куратор харьковской организации "Слуги народа" Вадим Слюсарев — Ред.). У Чернова один большой минус: он представляет Блок Кернеса. И его избрание будет означать, что у “слуг народа” нет больше облсовета. Терехову (секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, исполняющий сейчас обязанности городского головы - Ред.) вполне выгоден и Попов”, - утверждает высокопоставленный источник в облгосадминистрации.

Впрочем, вопрос замены председателя если и затянется, то ненадолго. С настолько серьезными обвинениями против Товмасяна его все равно снимут. И вкупе с другими событиями удар по позициям Авакова в Харьковской области будет серьезным.

“Его влияние здесь в целом уменьшится, став, я бы сказал, долевым - где-то на уровне с другими влиятельными силами”, - комментирует политолог Вадим Карасев “Стране”.  

А вот информированный собеседник в местной тусовке сомневается, что разработка Товмасяна и членов Нацкорпуса правоохранительными органами обусловлена антиаваковскими настроениями в ОП. “В обоих случаях есть реальный состав преступления”, - настаивает он. 

Политолог Карасев также обращает внимание, что группа Авакова не сопротивляется выдавливанию ее из самых разных сфер.

“Они пассивно наблюдают. Но я думаю, что они, может, не сразу присоединяются к легиону недовольных властью, и будут ждать, пока власть споткнется. Так было и с Януковичем, который после ряда ошибок столкнулся с разнообразной и организованной оппозицией, что закончилось для него плохо. Сейчас многие - в режиме ожидания. И Аваков со товарищи тоже”, - считает эксперт. 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Аваков, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Как Банковая начинает раздел
Как Банковая начинает раздел "аваковского наследства" в МВД
4-авг-2021, 22:08
Сразу после вручения подозрения главу Харьковского облсовета исключили из фракции
Сразу после вручения подозрения главу Харьковского облсовета исключили из фракции "Слуга народа"
4-авг-2021, 18:52
Что означает для украинской политики и улицы отставка главы МВД
Что означает для украинской политики и улицы отставка главы МВД
14-июл-2021, 20:02
Как у Зеленского готовят новую атаку на Разумкова и Авакова
Как у Зеленского готовят новую атаку на Разумкова и Авакова
23-июн-2021, 11:36
Что стоит за слухами о досрочных выборах президента уже в этом году
Что стоит за слухами о досрочных выборах президента уже в этом году
16-июн-2021, 10:00

Последние новости

Вчера, 2021-08-05
22:13
События
Как по людям Авакова наносят удар в Харькове
22:12
События
Компания Moderna заявила о миллиардах выручки от продажи вакцины против коронавируса
22:11
Экономика
После снижения накануне цена на нефть снова пошла в рост, Brent - $71,35 за баррель
20:09
События
Новые правила Нацбанка. От украинцев потребуют при открытии счета предсказать объем операций
20:06
События
В польской Познани столкнулись два трамвая, пострадал 31 человек
18:12
События
Зеленскому посоветовать покинуть Украину еще и сторонникам НАТО И ЕС рекомендовали в МИД РФ
17:52
События
Мэр Конотопа облил водой "слугу народа" Качуру, который сам же набрал ее из-под крана в городе
15:31
События
Куда ведет "след Боцмана" в деле погибшего белоруса Шишова
14:38
События
Адвокат Чауса сообщил о провокации со стороны НАБУ и требует вмешательства СНБО
13:58
События
В отставку с поста начальника полиции Киева уходит Крищенко
13:56
События
В "антинародном курсе" Лукашенко обвинил руководство Украины
13:52
Политика
Лукашенко усиливает охрану границы
13:18
События
Боевика ИГИЛ, который научился создавать бомбы с помощью видеоуроков задержали в Подмосковье
12:56
Политика
Зеленский обратился к жителям неподконтрольного Донбасса
10:24
События
От суицида подростка в Киеве спасла полиция
10:20
События
Из-за подозрительного предмета в Киеве закрывали пересадку между центральными станциями метро
10:18
События
Адвокат Чауса прокомментировал дело экс-судьи
10:15
События
Умер бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук
10:13
События
Поиск свидетелей по делу Кристины Тимановской начал МОК
10:11
События
Перед спортсменками из Украины за то, что назвал их россиянками извинился оргкомитет Игр в Токио

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 августа 20211804
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 августа 20211695
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 августа 20211362
Как арабские туристы сделали сезон и взвинтили цены в Украине872
В Кабмин ворвался атошник с гранатой и выдернул чеку643
Еще один известный спортсмен покинул Беларусь вслед за Тимановской503
Террорист из Кабмина был награждён Порошенко орденом мужества452

Досуг

Почему демонтаж старых сооружений требует комплексного и квалифицированного подхода?
Почему демонтаж старых сооружений требует комплексного и квалифицированного подхода?
Многие старые здания и сооружения, чей срок службы давно закончился, портят облик города и скрывают в себе опасность обрушения, которое может случиться в любой момент.
Вчера, 10:36101
Как выбрать мебель для ванной комнаты
Как выбрать мебель для ванной комнаты
Современные производители предлагают огромный выбор мебели для ванной комнаты.
4-авг-2021, 10:21175
Как выбрать чистящие средства для ванной комнаты
Как выбрать чистящие средства для ванной комнаты
Особенности чистящие средства для ванной комнаты. Советы и рекомендации от магазина бытовой химии sawash.
4-авг-2021, 10:19169
Покупка недвижимости: почему это лучшая инвестиция
Покупка недвижимости: почему это лучшая инвестиция
На сегодняшний день скопленный капитал можно осваивать в любой способ – хранить деньги в банке, создавать бизнес, а также вкладывать в недвижимость. Последний вариант, к слову, считается наиболее оптимальным и весьма надежным.
3-авг-2021, 15:06249
Какая лампа лучше для гель лака
Какая лампа лучше для гель лака
Практически каждый человек, который хоть раз в жизни столкнулся с процедурой нанесения гель лака, хорошо понимает, зачем используется лампа. И, если девушка планирует делать такой маникюр дома сама, она понимает, что ей необходимо соответствующее оборудование, в том числе и лампа.
3-авг-2021, 12:55232
Защита двигателя с помощью частотного преобразователя. Виды защитных преобразователей. Виды защиты
Защита двигателя с помощью частотного преобразователя. Виды защитных преобразователей. Виды защиты
Сегодня в системах большинства электроприводов используют асинхронный электродвигатель, управление которым наиболее часто осуществляется при помощи ЧП, являющегося инвертором с ШИМ регулировкой.
3-авг-2021, 10:08229

События

Как по людям Авакова наносят удар в Харькове
Как по людям Авакова наносят удар в Харькове
Начавшаяся по всей стране зачистка кадров бывшего главы МВД Арсена Авакова особо рьяно проводится в Харьковской области, где его позиции были традиционно сильны.
Вчера, 22:1380
Компания Moderna заявила о миллиардах выручки от продажи вакцины против коронавируса
Компания Moderna заявила о миллиардах выручки от продажи вакцины против коронавируса
Рост выручки в 65 раз показала американская фармацевтическая компания Moderna, выпускающая вакцину против Covid-19, по итогам второго квартала 2021 года.
Вчера, 22:1268
Новые правила Нацбанка. От украинцев потребуют при открытии счета предсказать объем операций
Новые правила Нацбанка. От украинцев потребуют при открытии счета предсказать объем операций
Украинские банки начнут собирать больше информации о благосостоянии своих клиентов при открытии счетов и при проведении повторного финмониторинга в будущем.
Вчера, 20:09110
В польской Познани столкнулись два трамвая, пострадал 31 человек
В польской Познани столкнулись два трамвая, пострадал 31 человек
В польском городе Познань 31 человек пострадал в результате столкновения двух трамваев, которое произошло на кольцевой развязке.
Вчера, 20:0680
Зеленскому посоветовать покинуть Украину еще и сторонникам НАТО И ЕС рекомендовали в МИД РФ
Зеленскому посоветовать покинуть Украину еще и сторонникам НАТО И ЕС рекомендовали в МИД РФ
В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на слова Владимира Зеленского о том, что жители неподконтрольного Донбасса, которые любят Россию, должны уехать в РФ.
Вчера, 18:12126
Мэр Конотопа облил водой "слугу народа" Качуру, который сам же набрал ее из-под крана в городе
Мэр Конотопа облил водой "слугу народа" Качуру, который сам же набрал ее из-под крана в городе
Мэр Конотопа Артем Семенихин облил водой народного депутата от "Слуги народа" Александра Качуру.
Вчера, 17:5291
7 Днів