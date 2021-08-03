 

МОК отобрал аккредитации у двух тренеров команды Беларуси и они вылетели домой

События Сегодня, 10:59115
МОК отобрал аккредитации у двух тренеров команды Беларуси и они вылетели домой

Скандал вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которая отказалась возвращаться на Родину из-за угроз собственной безопасности, набирает обороты. 

Международный олимпийский комитет (МОК) после слов перешел к делу и аннулировал олимпийские аккредитации для двух тренеров сборной Беларуси. Под первые санкции попали Артур Шумак (официальный представитель команды Беларуси - Ред.) и Юрий Моисевич (главный тренер сборной Беларуси - Ред.). Оба функционера, которые оказывали давление на Тимановскую и пытались вывезти ее в Беларусь уже покинули Олимпийскую деревню в Токио.

Объясняя свое решение в МОК заявили, что лишение аккредитаций это временная мера принятая "в интересах благополучия спортсменов из Беларуси".

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Теги: news, новости, Украина, Тимановская, 7dniv, 7dnivinfo  
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