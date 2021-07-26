На Сент-Винсенте и Гренадинах массовые протесты против вакцинации. Ранен премьер Гонсалвеш

В карибском государстве Сент-Винсент и Гренадины вспыхнули массовые протесты против планов властей начать в стране обязательную вакцинацию.

Широкомасштабные беспорядки охватили столицу страны город Кинстаун.

Премьер-министр страны Ральф Гонсалвеш был серьезно ранен во время этих бесчинств на городских улицах.

Об этом передает местный новостной портал Loop News. Местные СМИ также показали фото премьера в окровавленной рубашке из городского госпиталя.

Ральф Гонсалвеш был ранен в голову. Один из митингующих швырнул в Гонсалвеша какой-то твердый предмет, который и рассек премьеру голову. Серьезной угрозы жизни премьера нет, но он должен провести как минимум день под наблюдением врачей.

Канцелярия премьера Сент-Винсента и Гренадин уже назвала нападение на премьера покушением на его жизнь. И в случае ухудшения его состояния Ральфа Гонсалвеша могут отправить на соседний Барбадос для более тщательного медицинского обследования.