Сегодня циклон Генри ударит по Украине ливнями

Анонсированный синоптиками циклон Генри уже подошел к западным границам Украины, и готовится ощутимо ухудшить погодные условия в нашей стране в пятницу, 6 августа.

Украинцев предупреждают о новой порции значительных дождей (15-49 мм). Но в юго-восточных областях еще задержится солнечная, сухая и жаркая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Таким образом, всю территорию Украины, за исключением юго-востока и и востока, накроют кратковременные дожди, грозы. В некоторых районах не исключают выпадение града и шквалы 15-20 м/с. Ночью в западных регионах и в Житомирской, а днем ​​в Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях ожидаются значительные дожди. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +14-19 градусов, на юге страны +18-23. В дневные часы в западных областях +20-25, а в северных (кроме Сумской), в Черкасской и Одесской областях +24-29, на остальной территории +30-35 градусов.

В Киеве в области в пятницу ожидается ночью умеренный, а днем ​​значительный дождь, гроза.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +17-19, днем ​​+24-26 градусов.