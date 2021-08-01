 

О поддержке саммита "Крымской платформы" заявили в США

События Сегодня, 13:2868
О поддержке саммита "Крымской платформы" заявили в США

США поддерживают проведение саммита "Крымская платформа" и намерены поддерживать власти Украины в вопросе его проведения.

Об этом со ссылкой на временную поверенную в делах США в Украине Кристину Квин сообщает "Интерфакс-Украина". 

Квин заявила, что агрессия РФ против Украины не ограничивается Крымом. По ее словам, на Донбассе украинцев убивают войска, которыми руководит Россия. 

По мнению временной поверенной в делах США в Украине, необходимо предпринять большее, чтобы привлечь Россию к ответу за ее действия. Поэтому Вашингтон поддерживает "Крымскую платформу" и планирует тесное сотрудничество в деле ее проведения.

Также Квин заявила, что США придерживаются точки зрения, что оккупация Россией полуострова является преступлением, которое нельзя забывать или игнорировать. 

По ее словам, США намерены продлевать срок действия ранее введенных против России за нарушения прав человека в Крыму санкций. 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, США, Крымская, платформа, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

России санкциями, если она будет давить на Украину угрожает преемник Меркель
России санкциями, если она будет давить на Украину угрожает преемник Меркель
1-авг-2021, 10:37
Президент Латвии посетит
Президент Латвии посетит "Крымскую платформу"
29-июл-2021, 16:58
Зачем США отправляют на саммит
Зачем США отправляют на саммит "Крымской платформы" министра-гея
27-июл-2021, 12:37
Продления сроков транзита Россией газа через Украину добиваться будет Германия
Продления сроков транзита Россией газа через Украину добиваться будет Германия
20-июл-2021, 22:25
Рейтинг самых влиятельных женщин Украины возглавила посол США
Рейтинг самых влиятельных женщин Украины возглавила посол США
24-июн-2021, 19:16

Последние новости

13:31
События
Повешенным подполковника СБУ нашли в Днепре
13:28
События
О поддержке саммита "Крымской платформы" заявили в США
13:26
События
Мужчину, который отбирал деньги и продукты у своей бабушки в Киеве заключили под стражу
11:02
События
Сегодня циклон Генри ударит по Украине ливнями
11:01
События
На Сент-Винсенте и Гренадинах массовые протесты против вакцинации. Ранен премьер Гонсалвеш
10:59
События
МОК отобрал аккредитации у двух тренеров команды Беларуси и они вылетели домой
10:57
События
Самолет с туристами рухнул на Аляске, погибли шесть человек
10:55
Политика
Ермак и Кулеба провели переговоры в Вашингтоне с Блинкеном
10:23
События
О 93 процентах эффективности вакцины через полгода после второй дозы прививки заявили производители Moderna
10:22
События
Базу генетических данных о вирусах из лаборатории Уханя нашла разведка США
09:30
События
Угонщик мотоцикла в Житомирской области закопал его в двухметровой яме
09:28
События
Обязательную вакцинацию от коронавируса для въезда в США обсуждают у Байдена
09:20
События
Кабминовский террорист мог озлобиться из-за проблем своего шиномонтажа
09:11
События
Перенести столицу России в Сибирь предложил Шойгу
09:08
События
В Польше пьяный украинец напал на поляков с копьем
09:01
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 6 августа 2021
Вчера, 2021-08-05
22:13
События
Как по людям Авакова наносят удар в Харькове
22:12
События
Компания Moderna заявила о миллиардах выручки от продажи вакцины против коронавируса
22:11
Экономика
После снижения накануне цена на нефть снова пошла в рост, Brent - $71,35 за баррель
20:09
События
Новые правила Нацбанка. От украинцев потребуют при открытии счета предсказать объем операций

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 августа 20211854
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 августа 20211565
Как арабские туристы сделали сезон и взвинтили цены в Украине1015
В Кабмин ворвался атошник с гранатой и выдернул чеку730
Сегодня циклон Генри ударит по Украине ливнями557
Террорист из Кабмина был награждён Порошенко орденом мужества552
Между ОПЗЖ и "слугами" разница в статистическую погрешность438

Досуг

На якій онлайн-платформі вигідніше продавати товари
На якій онлайн-платформі вигідніше продавати товари
У 2021 році все більше покупців віддають перевагу придбанню товарів онлайн. 
Сегодня, 11:5862
Почему демонтаж старых сооружений требует комплексного и квалифицированного подхода?
Почему демонтаж старых сооружений требует комплексного и квалифицированного подхода?
Многие старые здания и сооружения, чей срок службы давно закончился, портят облик города и скрывают в себе опасность обрушения, которое может случиться в любой момент.
Вчера, 10:36139
Как выбрать мебель для ванной комнаты
Как выбрать мебель для ванной комнаты
Современные производители предлагают огромный выбор мебели для ванной комнаты.
4-авг-2021, 10:21206
Как выбрать чистящие средства для ванной комнаты
Как выбрать чистящие средства для ванной комнаты
Особенности чистящие средства для ванной комнаты. Советы и рекомендации от магазина бытовой химии sawash.
4-авг-2021, 10:19213
Покупка недвижимости: почему это лучшая инвестиция
Покупка недвижимости: почему это лучшая инвестиция
На сегодняшний день скопленный капитал можно осваивать в любой способ – хранить деньги в банке, создавать бизнес, а также вкладывать в недвижимость. Последний вариант, к слову, считается наиболее оптимальным и весьма надежным.
3-авг-2021, 15:06274
Какая лампа лучше для гель лака
Какая лампа лучше для гель лака
Практически каждый человек, который хоть раз в жизни столкнулся с процедурой нанесения гель лака, хорошо понимает, зачем используется лампа. И, если девушка планирует делать такой маникюр дома сама, она понимает, что ей необходимо соответствующее оборудование, в том числе и лампа.
3-авг-2021, 12:55261

События

Повешенным подполковника СБУ нашли в Днепре
Повешенным подполковника СБУ нашли в Днепре
В Днепре обнаружили повешенным подполковника СБУ, занимавшего должность старшего оперуполномоченного одного из отделов СБУ в Днепропетровской области.
Сегодня, 13:3162
О поддержке саммита "Крымской платформы" заявили в США
О поддержке саммита "Крымской платформы" заявили в США
США поддерживают проведение саммита "Крымская платформа" и намерены поддерживать власти Украины в вопросе его проведения.
Сегодня, 13:2870
Мужчину, который отбирал деньги и продукты у своей бабушки в Киеве заключили под стражу
Мужчину, который отбирал деньги и продукты у своей бабушки в Киеве заключили под стражу
В Киеве 26-летний молодой человек издевался над своей бабушкой.
Сегодня, 13:2656
Сегодня циклон Генри ударит по Украине ливнями
Сегодня циклон Генри ударит по Украине ливнями
Анонсированный синоптиками циклон Генри уже подошел к западным границам Украины, и готовится ощутимо ухудшить погодные условия в нашей стране в пятницу, 6 августа.
Сегодня, 11:02557
На Сент-Винсенте и Гренадинах массовые протесты против вакцинации. Ранен премьер Гонсалвеш
На Сент-Винсенте и Гренадинах массовые протесты против вакцинации. Ранен премьер Гонсалвеш
В карибском государстве Сент-Винсент и Гренадины вспыхнули массовые протесты против планов властей начать в стране обязательную вакцинацию.
Сегодня, 11:0193
МОК отобрал аккредитации у двух тренеров команды Беларуси и они вылетели домой
МОК отобрал аккредитации у двух тренеров команды Беларуси и они вылетели домой
Скандал вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которая отказалась возвращаться на Родину из-за угроз собственной безопасности, набирает обороты. 
Сегодня, 10:59116
7 Днів