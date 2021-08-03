Повешенным подполковника СБУ нашли в Днепре

В Днепре обнаружили повешенным подполковника СБУ, занимавшего должность старшего оперуполномоченного одного из отделов СБУ в Днепропетровской области.

Тело нашли в лесополосе жилмассива Приднепровский на левом берегу облцентра после того, как в СБУ обратилась жена оперуполномоченного. Она переслала SMS-сообщение, которое по содержанию было похожее на предсмертную записку ее мужа, в которой он указывал виновника своей смерти. Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Он опубликовал скриншот сводки с фабулой происшествия. После обращения жены подполковника СБУ начали искать. Возле лесополосы на жилмассиве Приднепровский сначала нашли его автомобиль, а позже и тело сотрудника спецслужбы. По предварительным данным, он совершил суицид. По данным Мосийчука, при нем была предсмертное записка в которой он обвиняет в своей смерти начальника департамента "Т" (защита национальной государственности, борьба с терроризмом) и его заместителя.

Фамилия погибшего не разглашается. Известно, что его звали Николай Владимирович.