В Киеве под судом, где избирают меру пресечения членам Нацкорпуса, подрались националисты и полиция

У входа на территорию Шевченковского суда Киева, где сегодня изберут меру пресечения задержанным членам "Нацкорпуса", произошла небольшая потасовка.

Это случилось во время проверки личных вещей у протестующих.

Инцидент произошел в пятницу, 6 августа.

Как сообщил корреспондент "Страны", полиция проводила проверку личных вещей у всех, кто заходит на территорию суда.

Но представители организации Дмитрия Корчинского "Братство" заявили, что проверка личных вещей полицейскими унижает их достоинство, поэтому они отказались проходить осмотр и попытались прорваться на территорию суда, но полицейские их заблокировали из-за чего и начался конфликт.

Уже в ходе потасовки представители организации "Братство", а именно Виктор Сердюк начал заявлять, что он журналист и пришёл освещать суд в отношении представителей Нацкорпуса, а "мусора" его, как журналиста, не пропускают.