В Хакасии заключили под стражу уголовника, который зарезал семью из пяти человек

В Хакасии арестовали мужчину, который в селе Джирим зарезал семью из пяти человек, в ходе проверке показаний он подробно рассказал о совершенных преступлениях.

Пятеро людей он зарезал, чтобы заставить страдать женщину, которая не захотела с ним встречаться.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

35-летнего жителя села Джирим обвиняют в том, что на почве личной неприязни к приятельнице, которая отказалась с ним встречаться и желая причинить ей страдания, мужчина пришел в дом пока ее семьи, когда самой женщины там не было.

"Причинил ножевые ранения 56-летней хозяйке дома, ее 58-летнему сожителю, 19-летнему сыну, 8-летней внучке и 58-летнему брату сожителя. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Ему предъявили обвинения и провели проверку показаний на месте, в ходе которой мужчина подробно рассказал об обстоятельствах убийств. По ходатайству следствия для него избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование дела продолжается.