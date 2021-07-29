Почему ЕС требует лишить украинцев права на два загранпаспорта

Не успела Европа приоткрыть границы после ковид-локдаунов, как над украинцами нависла угроза лишиться безвиза.

Причина - наличие у некоторых наших соотечественников двух загранпаспортов, за счет чего они могут оставаться в ЕС дольше положенных трех месяцев, что является грубым нарушением европейских законов.

Еврокомиссия опубликовала отчет о выполнении условий безвиза, в котором требует от Украины перестать выдавать по два загранпаспорта в одни руки и аннулировать "дополнительные" корочки.

Разбирались, о чем речь и чем грозят паспортные нарушения украинцам.

Для чего нужно два загранпаспорта

На новость о требовании запретить выдачу двух загранпаспортов в соцсетях шутят: "Только три можно, как у Коломойского" (олигарх как-то признавался в наличии трех гражданств).

Отметим, что по украинскому законодательству (также как и по законам некоторых других европейских стран), гражданам можно одновременно иметь до 2 действующих загранпаспортов.

"Второй загранпаспорт может быть полезным, когда нужно посетить страны, которые "не дружат" между собой. Например, люди, которые посещали Израиль могут иметь сложности при посещении некоторых арабских стран. Для таких случаев можно использовать разные загранпаспорта. Или когда чистые странички в паспорте заканчиваются, а его не хотят его сдавать. Здесь могут быть разные причины. Например, открыта долгосрочная виза, которая еще действительна (для поездок в другие страны можно использовать другой паспорт). Или человек хочет использовать частично заполненный паспорт для демонстрации хорошей визовой истории для тех посольств, которые не любят ставить визы в пустые паспорта. Еще два паспорта могут пригодится в ситуациях очень частных поездок заграницу. Например, один паспорт может быть на оформлении британской визы, а с другим путешествуете. Очень бдительные и любители перестраховаться берут в путешествия два паспорта и хранят их в разных местах. В случае потери или кражи одного, второй - в запасе", - рассказали нам источник в миграционной службе.

Украинцев с двумя легально выданными паспортами, иногда с измененными личными данными, "засекли" в Польше, где живет и работает почти два миллиона наших граждан.

"Польша обнаружила граждан Украины, имеющих более одного легально выданного паспорта, иногда с измененными личными данными, что может позволить им оставаться в ЕС сверх установленных 90 дней в течение любого 180-дневного периода", – сказано в отчете.

Поскольку для туристов Польша с прошлого года остается закрытой, речь идет о заробитчанах с двумя паспортами, чаще всего - о сезонных работниках, которым можно въезжать по биопаспорту.

Как объяснил нам источник в пограничной службе, многие украинцы пользуются такой хитростью: первый раз въезжают в Польшу по обычному загранпаспорту (их прекратят выдавать через пять лет) с рабочей визой, остаются там весь срок, потом возвращаются и снова едут - уже по биопаспорту. Таким образом, они могут находиться в ЕС около года и дольше (рабочие визы выдают на полгода-год).

"В двух паспортах могут быть, например, по-разному написаны фамилии - Oleh и Oleg. Или два паспорта на девичью фамилию и фамилию мужа. Многие давно делают два загранника и катаются по обоим по безвизу, с нарушением безвизового пребывания. Если всплывает, человек получает депортацию", - уточняет пограничник.

Кроме того, такой же ход можно провернуть и с двумя биометрическими паспортами.

Каждый из них дает право на пребывание в ЕС 90 дней каждые 180 дней. Поэтому въезжая по двум разным паспортам можно в два раза увеличить срок пребывания.

"Проблема не в наличии двух паспортов, а в некомпетентности пограничных служб, особенно польских стражей граничных, которые часто по-хамски и пренебрежительно относятся к украинцам. Многих необоснованно заворачивают, ставят отказ на въезд (до локадуна это формально могли быть нехватка документов для подтверждения цели пребывания и условий пребывания и недостаток средств для обеспечения пребывания). Вот и вынуждены многие запасаться вторыми загранпаспортами для подстраховки, если первый "испортят" нежелательным штампом", - полагает Оксана Луцив.

"Всегда можно было иметь два загранпаспорта, все это знают. Например, я в Казахстан ездил с одним паспортом, в Европу с другим. Потому что пока в Казахстан доедешь, половину паспорта штампами о пересечении границ заполнят", - делится киевлянин Андрей Весниовский.

В 8 раз больше ехало в Польшу по поддельным документам

Впрочем, два паспорта - это не единственная претензия Евросоюза.

Еще один грозящий безвизу фактор - резкое увеличение числа нелегалов и просителей убежища из Украины.

По данным Еврокомиссии, в 2020 году в ЕС поймали 50 тысяч украинцев, которые находились там нелегально, – на 9 тыс. больше, чем в предыдущем году.

Также, по данным Пограничной службы Польши, в этом году украинцы намного чаще пытаются пересечь границу нелегально или с поддельными документами.

В первом полугодии года польские пограничники задержали больше двух тысяч украинцев за нелегальное пересечение границы (или попытку), что в три раза больше первого полугодия прошлого года (около восьми сотен человек).

Еще почти столько же пытались пересечь границу с Польшей с поддельными документами.

"Это почти в восемь раз больше, чем в 2020 году, когда поймали чуть больше 200 украинцев", - рассказали пограничники.

В то же время вырос поток заробитчанин. Как заявили в МИД Польши, в первом полугодии 2021 года украинцам выдали почти на 35% больше виз для трудоустройства, чем за аналогичный период прошлого года.

"Из Украины, несмотря на закрытые границы, массово бегут люди - из-за растущей бедности и безработицы. И это все больше волнует европейские власти. А два паспорта - дело десятое. Тут их тревожит сама тенденция на рост мигрантов из Украины", - сказал "Стране" источник в дипломатических кругах.

Еврокомиссия и ранее в свих отчетах высказывала Украине претензии из-за частых отказов во въезде в ЕС и контрабанды.

По отказам во въезде мы приближаемся к критической точке, ведь рост этого показателя на 50% является формальным критерием, основываясь на котором Еврокомиссия или страна – член ЕС могут запустить механизм приостановления безвизовых режимов.

"Отказов станет больше"

Впрочем, пока Брюссель, по мнению экспертов, повременит с таким наказанием для Украины, и одна из причин - желание удержать Украину в своей сфере влияния.

"Запад не лишит Киев поддержки и безвиза, пока ему выгодно геополитическое противостояние с Россией", - сказал нам политолог Руслан Бортник.

Впрочем, это не исключает того, что попасть в Европу после открытия границ будет сложнее даже по безвизу.

"Отказов станет больше, если число нелегалов будет расти. С Израилем у Украины тоже безвиз, но оттуда высылают самолетами, по формулировке "не подтверждена цель визита", даже если у человека есть деньги и документы. И причина та же - многие остаются работать нелегалами, хотя среди пострадавших немало обычных путешественников и паломников по святым местам. В любом случае последнее решение - за пограничником. Можно, конечно, подать на апелляцию, но это затратно и долго", - сказал нам источник среди дипломатов.

Тем временем юристы и турэксперты все же советуют не сдаваться и попытаться обжаловать отказ на въезд.

"В паспорте при отказе ставят штамп с соответствующей буквой, которая означает причину, по которой не пустили в страну, - говорит Дмитрий Коробко, сотрудник львовского туристического агентства. - Решение отказа во въезде в Польшу выдается на формуляре, который заполняет пограничник. Итак, буква А означает, что у иностранца отсутствует действительный паспорт, В - паспорт поддельный, С - нет визы / другого документа, который позволяет пересечение границы, D - виза (другой документ) поддельные, Е - нет документов, подтверждающих цель поездки (указывается название документа), F - превышен срок 90 дней пребывания в Шенгене, G - не хватает средств для пересечения границы, H - иностранец внесен в шенгенскую информационной системы SIS или в национальный реестр (то есть ему запретили въезд раньше, и срок запрета еще не истек), I - человек представляет угрозу безопасности (общественному порядку, внутренней безопасности, публичному здоровью или международным отношениям) на территории ЕС".

Юрист Игорь Мацех советует подавать письменную жалобу, если причина отказа была надуманной. В ней кроме личных данных нужно детально описать, что произошло, и указать, как зовут пограничника, который поставил невъезд. Жалобу нужно подавать руководству пограничной службы той страны, которая отказала во въезде, или прямо в суд.