Спортивный сайт Тribunа.cоm и его страницы в социальных сетях белорусский суд признал экстремистским

Интернет-ресурс Тribunа.cоm, публикующий новости из мира спорта, а также его страницы в социальных сетях и мессенджерах в Беларуси признали экстремистскими.

Соотсветствующее решение 6 августа вынес суд Железнодорожного района Витебска по материалам областного управления Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК).

Об этом написала в своем Телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Представитель Министерства внутренних дел разъяснила, что помимо основного интернет-ресурса в список запрещенных попали:

Телеграм-канал "Тribunа.cоm Беларусь";

одноименный чат;

страницы в социальных сетях Instagram, Facebook, Twitter, Вконтакте;

мобильные приложения для смартфонов.

Решение суда связано с тем, что администраторы сообществ размещали материалы, призывающие к экстремистской деятельности.

"Теперь за публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста", - сообщила Чемоданова.