В Австралии открывается первый центр лечения галлюциногенными веществами

Первый в своем роде исследовательский центр лечения галлюциногенными веществами открывается в австралийском Мельбурне.

Он создан международной группой из Королевского колледжа Лондона, Университета Торонто и Цюрихского университета.

Об этом сообщает британский журнал о клубном движении и электронной музыке Mixmag.

В новом центре будут разрабатывать лекарства на основе галлюциногенов (грибов, МДМА и других) для лечения психических расстройств и иных заболеваний. Сотрудники проведут доклинические и клинические исследования галлюциногенов, в том числе продуктов из южноамериканской лианы айяуаски.

Организация начнет работать на некоммерческой основе уже в этом году, а первые клинические исследования запланированы на 2022 год.

Необходимость разработки новых методик лечения психических расстройств обусловлена с тем, что существующие несовершенны и дают сильные побочные эффекты. Команда центра надеется, что ее исследования и создание новых лекарств помогут национальным службам здравоохранения разных стран.

"Исследования психоделиков множатся, растет объемом научных данных о них, указывающих на то, что эти вещества могут обеспечить новый мощный подход к лечению психических расстройств и, возможно, других заболеваний", - сказал один из сотрудников центра Дэниел Перкинс.

По его мнению, наработки организации уберегут больных от экспериментов со здоровьем вроде покупки псилоцибина на черном рынке или обращения к шаманским практикам в Перу в неклинических условиях.

"Важная возможность для нас состоит в том, чтобы увеличить количество научных и клинических данных, подтверждающих безопасное использование галлюциногенов в качестве средств лечения, чтобы в конечном итоге добиться регистрации лекарств в регулирующих органах, включая Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США", - сказал Перкинс.