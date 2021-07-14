Во Франции, где бренд одежды скопировал образы бомжа из Львова, 2021 год может стать самым самым неудачным по производству вина.

Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

По данным министерства сельского хозяйства, производство вина в 2021 году составит в лучшем случае 35,6 млн гектолитров, что будет меньше, чем в самом неудачном за послевоенный период 2017 году.

"Производство вина должно снизиться на 24-30% по отношению к 2020 году и достичь "исторически низкого" уровня", - говорят данные Минсельхоза.

Ожидаемые в 2021 году 32,6-35,6 млн гектолитров окажутся ниже результата 2017 года, когда виноградники также пострадали от весенних заморозков. Виноделы расценивали производство 2017 года, как "худшее с 1945 года".

В свою очередь, министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди заявил о прогнозе на урожай 2021 года, как о "крупнейшей агрономической катастрофе начала века".

По его словам, наиболее пострадавшими оказались ранние сорта винограда мерло и шардоне. В итоге самыми затронутыми бедствием территориями оказались Бургундия, долина Роны и долина Луары.

Помимо заморозков, обилие дождей нынешним летом наказало виноделов полным букетом болезней виноградников - мильдью, мучнистой росой, черной и серой гнилью. Болезни распространились также на Шампань, Эльзас, Божоле, Шаранту, виноградники юго-запада.