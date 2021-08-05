Главаря вымогателей из "Нацкорпуса" Чилли-Вилли суд взял под стражу на 60 суток

Шевченковский районный суд Киева рассмотрел меру пресечения руководителю, по версии следствия, группы вымогателей из харьковской ячейки "Нацкорпуса" Сергею Величко (по кличке Чилли-Вилли).

Суд отправил участника ультраправой партии в СИЗО на два месяца.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

По данным "Страны", Величко хотел взять на поруки народный депутат из партии "Голос" Андрей Шараскин. Однако лидера группы вымогателей посадили под стражу на 60 суток.

Таким образом, предложение депутата взять его на поруки не сработало.