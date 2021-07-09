В центре Киева сегодня частично ограничат движение

В субботу, 7 августа, в центре Киева на проспекте Героев Сталинграда и Крещатике частично ограничат движение для автотранспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.

По словам чиновников, в период с 7 августа по 26 сентября на указанных улицах начинается капитальный ремонт. Сперва будут работать на улице Приозерная и Архипенко.

Предполагается, что в рамках работ на магистрали обновят систему дождевой канализации, установят новую систему проезжей части и асфальтного покрытия.

"Появятся на проспекте и велодорожки с обновленными тротуарами", — добавили чиновники.