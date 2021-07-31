Уголовную ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны ввели в "ДНР"

"Народный совет Донецкой народной республики" решили ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

Об этом рассказала инициатор документа Наталья Полянская, передает "Народный совет ДНР" в Telegram-канале.

Так, уголовная ответственность предусмотрена за унижение чести и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны путем распространения заведомо ложной информации. Это приравнивается к одной из форм реабилитации нацизма.

Кроме того, предусматривается введение уголовной ответственности за реабилитацию нацизма "с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и интернета".