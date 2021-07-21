Женщина на Волыне набрала кредитов на экс-супруга и заказала его убийство

В Волынской области женщина оформила на имя бывшего мужа кредитов на общую сумму 200 000 гривен.

После этого она наняла киллера, чтобы он убил мужчину и ей не пришлось возвращать долги. Услуги киллера стоили значительно дешевле суммы долга - всего 10 000 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции в своем Тlegram-канале в субботу, 7 августа.

Правоохранители разоблачили 36-летнюю женщину и ради спасения ее экс-супруга провели специальную операцию. Было установлено, что злоумышленница регулярно оформляла на имя мужчины кредиты, в общем она получила круглую сумму в 200 000 гривен. После чего, чтобы не пришлось возвращать деньги, она решила убить бывшего мужа и нашла для этого исполнителя, которому пообещала 10 тысяч гривен за "работу".

Правоохранители провели инсценировку преступления и организовали ее встречу с подставным "киллером". Она получила якобы доказательства убийства ее экс-супруга, после чего женщину задержали по статье о подозрении в организации законченного покушения на убийство. Теперь ей может грозить пожизненное заключение.