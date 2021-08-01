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События Сегодня, 18:2934
Украинская и российская атлетки-медалистки сделали фото в обнимку на Олимпиаде

Сегодняшний день, 7 августа, принес украинским спортсменам на Олимпиаде очередные медали.

Легкоатлетка Ярослава Магучих занята третье место по прыжкам в высоту и завоевала бронзовую медаль. Она показала результат в ровно 2 метра.

Чуть более удачно выступила российская представительница Мария Ласицкене. Она прыгнула на 2 метра 4 сантиметра и заняла первое место.

Сразу после исполнения прыжков легкоатлетки не могли сдержать эмоций. В том числе Магучих и Ласицкене взяли свои флаги и сделали совместную дружескую фотографию. 

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Теги: news, новости, Украина, Олимпиада, Россия, фото, 7dniv, 7dnivinfo  
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