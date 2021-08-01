Двое россиян, которые в 2004-м были заложниками в школе Беслана, стали борцами и завоевали медали Олимпиады

Сегодня, 7 августа, двое российских спортсменов - Артур Найфонов и Заурбек Сидаков - стали чемпионом и бронзовым призером Олимпиады.

Биография мужчин имеет трагические страницы. В 2004 году, они, будучи маленькими мальчиками, оказались заложниками террористов в российском Беслане. Артур и Заурбек чудом выжили и по прошествии лет стали борцами.

"Я боролся ради всех жертв, всех погибших и пострадавших в этом чудовищном теракте", - сказал Заурбек Сидаков в комментарии журналистам. Спортсмен дополнил, что Беслан - его маленькая родина и он ничего не забыл. Это и было, по словам борца, его главной мотивацией.

Артур Найфонов выжил во время теракта благодаря своей матери. Женщина спасла сына и дочь ценой своей жизни - сама она погибла.