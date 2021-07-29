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События Сегодня, 20:4899
Привитым Sinovac людям начинают вводить третью дозу вакцины

С 11 августа в Чили начнут вакцинировать от коронавируса третьей дозой препарата людей от 55 лет. Делать третью прививку будут гражданам 55+, которые ранее получили две дозы препарата Sinovac.

Причем третью прививку им будут делать вакциной AstraZeneca.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщает издание, основной целью ревакцинации является стремление защитить население от штамма дельта. На следующей неделе чилийцам от 55 лет и старше в Чили, которые ранее были привиты двумя дозами Sinovac, будут делать третью прививку препаратом  AstraZeneca. Для тех, кто младше 55 лет, бустерная вакцинация начнется осенью препаратом Pfizer-BioNTech.

 

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Теги: news, новости, Украина, Sinovac, 7dniv, 7dnivinfo, вакцинация  
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