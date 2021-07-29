Нетрезвый мужчина в Киеве пошел купаться и утонул на глазах у жены

В Киеве отдых на берегу Днепра закончился трагедией. Мужчина нарушил одно из правил безопасного поведения у воды - пошел купаться после того, как пил алкогольные напитки и в результате утонул.

Об этом сообщает УНН в субботу, 7 августа.

Супруга утопленника позвонила в полицию и рассказала, что ее муж плавал недалеко от Южного моста и исчез. После ее звонка на место происшествия приехали правоохранители, медицинские сотрудники, водная полиция и водолазы.

Спустя всего 10 минут поисковых работ мужчину нашли в 30 метрах от берега, на глубине 6 метров. Врачи констатировали его смерть. Оказалось, что погибший 1984 года рождения распивал спиртные напитки вместе с женой в районе станции метро "Славутич".