В России сообщили о завершении наземных испытаний "Сармата"

Глава "Роскомоса" Дмитрий Рогозин сегодня, 7 августа, заявил о завершении наземных испытаний ракетного комплекса "Сармат". Об этом он сообщил в эфире "Соловьев Live".

Руководитель "Роскосмоса" поделился дальнейшими планами. Вскоре, утверждает он, "Сармат" будет передан военным для летных испытаний. Они должны завершиться в 2022 году, тогда же вооружение станет на боевое дежурство.

Рогозин выразил убеждение, что РС-28 - так еще называют "Сармат" - обеспечит безопасность России на 30-40 лет вперед.

Отдельно Дмитрий Рогозин сообщил о возможностях "Сармата". По его словам, РС-28 имеет стратегическую дальность, может "бить по агрессору и через Северный полюс, и через Южный".

"Его дальность неограниченна. Боевая мощь такая, что одна ракета, извините, снесет одно из побережий", - сказал глава "Роскосмоса".

Разработчик "Сармата" - ракетный центр имени Макеева, расположенный в Челябинской области. Изготавливать РС-28 будут в Красноярске.