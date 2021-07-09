Глава МИД Чехии призвал к перезагрузке отношений с Россией

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил о том, с Российской Федерацией нужно заново выстраивать отношения. По его мнению, в этом есть экономическая целесообразность.

Заявление Кулганека на сайте Právo появилось по прошествии времени после обвинения Петрова и Боширова по взрыве складов во Вребрице и развившегося после этого скандала.

"[Российские фирмы] у нас создают рабочие места. Призывы некоторых политиков к полному демонтажу торговых отношений с Россией считаю близорукими и неразумными", - сказал дипломат.

По словам Кулганека, налаживать отношения будет уже новое правительства Чехии. Оно должно сформироваться после выборов в нижнюю палату 8-9 октября 2021 года.

Дипломат добавил, что диалог важен для полноценного функционирования посольств. Как известно, численность диппредставительств была взаимно и серьезно сокращена.