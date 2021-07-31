Абсолютными лидерами по количеству ВНЖ в Польше стали Украинцы

В Польше, на текущий момент, официально имеют вид на жительство 277 000 граждан Украины. Для сравнения, около 270 тысяч человек составляет население Житомира.

Всего статус польского ВНЖ имеют около полумиллиона иностранцев.

Об этом передает Polskie Radio со ссылкой на представителя Управления по делам иностранцев Польши Якуба Дудзяка.

По его словам, также вид на жительство в Польше имеют:

34 тысяч белорусских граждан,

20 тыс - граждан Германии,

13 тыс - России,

11 тыс - Вьетнама,

10 500 - Индии,

9 тыс - Грузии,

8,5 тыс - Италии,

6,5 тыс - Китая,

6,5 тыс - Британии.

За первые шесть месяцев 2021 года количество иностранцев с видом на жительство в Польше выросло почти на 42 тысячи человек. Наибольший прирост среди иностранцев касается граждан: Украины - на 31,5 тысячи человек.