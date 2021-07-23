 

Об опасности разливного и нефильтрованного пива предупредила диетолог

События Сегодня, 09:5695
Об опасности разливного и нефильтрованного пива предупредила диетолог

Разливное пиво, которые люди более активно пьют в летний период, может быть опасно. С таким комментарием выступила Наталья Круглова, диетолог. 

Врач рассказала, что емкости, в которых хранится хмельной напиток, нужно обрабатывать специальным способом. Иначе могут образовываться опасные бактерии.

Круглова сообщила, что употребление пива из неправильно очищенных контейнеров может негативно сказаться на здоровье потребителей - вызвать отравления и кишечные инфекции.

Отдельно в комментарии Москве 24 российский диетолог акцентировала внимание на нефильтрованном пиве, популярном среди граждан. 

По словам специалиста, нефильтрованное пиво может испортить температура хранения. Если она повышена, пиво забродит и изменит вкус. Именно так, кстати, и можно определить, что пить его не стоит - вероятна интоксикация

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