Украинская велогонщица завоевала серебро на Олимпиаде

Украинская велогонщица Елена Старикова сумела завоевать серебро в категории индивидуальный спринт на XXXII Олимпийских играх в Токио, которые официально сегодня 8 августа будут закрыты.

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины в соцсети.

Так, напомним, что Старикова является ученицей Евгения Болибруха. А в полуфинале сумела справиться с трехразовой чемпионкой мира Ли Хвейши из Гонконга. Однако в борьбе за золото уступила мировой рекордсменке Келси Митчелл из Канады.

Уточним, что медаль украинской велогонщицы стала 19-й наградой Украины на Олимпиаде в Токио.