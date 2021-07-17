 

Как будут называть новые штаммы коронавируса после того, как закончится греческий алфавит рассказали в ВОЗ

События Сегодня, 13:1949
Как будут называть новые штаммы коронавируса после того, как закончится греческий алфавит рассказали в ВОЗ

Технический руководитель Всемирной организации здоровья (ВОЗ) анонсировала, что в случае нехватки букв греческого алфавита, новые штаммы коронавируса будут называть в честь различных созвездий Вселенной.

Об этом Ван Керкхове сообщила в своем интервью британской газете "The Telegraph".

По ее словам, ВОЗ рассматривает такой вариант, что им может не хватить букв греческого алфавита и они задумываются о новой серии названий.

Ранее, как рассказывает Керкхове, были еще предложения называть новые штаммы именами богинь или богов Древней Греции.

Но сама чиновница попросила не заставлять ее проговоривать такие названия публично. Отметим, что решение давать подобные названия штаммам коронавируса было принято во избежание дискриминации стран, где впервые был обнаружена новая разновидность.

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Теги: news, новости, Украина, ВОЗ, 7dniv, 7dnivinfo  
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