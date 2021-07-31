После нашествия медуз на курортную Кирилловку обрушились ливни. Затоплены дворы и дома

В Запорожской области на курортную Кирилловку, которая в этом сезоне переживает нашествие медуз, морских блох и комаров, обрушились проливные дожди.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления службы чрезвычайных ситуаций в Запорожской области.

Как сообщается, накануне в Кирилловке прошел сильнейший дождь и ветер со скоростью до 20 м/с.

Из-за непогоды ливни затопили 3 частных двора на Приморском бульваре.

Всего спасатели выкачали 600 кубометров воды.

"Привлекли 1 единицу техники, 3 мотопомпы, и шесть человек личного состава", - сообщили в ГСЧС