О стрельбе со стороны Беларуси сообщили пограничники Литвы

В субботу литовские пограничники слышали стрельбу со стороны республики Беларусь в районе границы.

Об этом сообщает литовская радиостанция LRT

Литовские пограничники сообщили, что в светлое время суток с сопредельной территории доносились "звуки отдельных выстрелов".

Также сообщается, что после наступления темноты в небо поднимались сигнальные и осветительные ракеты.

Ранее мы рассказывали, что в последние месяцы в Литве наблюдается всплеск миграции.

Только за эту пятницу, 6 августа, обратно в Беларусь вернули около 700 нелегалов, в субботу - еще 250, и сегодня, в воскресенье, около 80 человек.

Согласно данным литовской стороны, сейчас на въезде в страну с белорусской стороны могут находиться до тысячи нелегалов из Ирака.

С начала года на границе Литвы и Беларуси задержали более 4 тысяч человек, это в 50 раз больше показателя за весь прошлый год.