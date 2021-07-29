Почему вновь прошли слухи об отставке генпрокурора

В прокурорских кругах вновь пошли слухи о грядущей отставке генпрокурора Ирины Венедиктовой из-за недовольства ее деятельностью Офиса президента.

Молва называет возможными ее преемниками первого замгенпрокурора Романа Говду, либо прокурора Киева Олега Кипера.

В тоже время, источник "Страны", близкий к Офису президента, говорит, что слухи о смене генпрокурора "сильно преувеличены". "Вопросы к ней действительно есть, как и другим руководителям правоохранительных органов. Но на данный момент они не имеют критического значения. А слухи, я думаю, связаны с внутренним противостоянием в органах прокуратуры, где борются различные группы влияния", - говорит источник.

Отметим, что в прокурорской среде действительно все не очень спокойно.

Яркой иллюстрацией этого стало недавнее собрание прокуроров Офиса для избрания делегатов на Всеукраинскую конференцию прокуроров, которая должна состояться 27-28 августа и по результатам голосований избрать членов нового Совета прокуроров и Квалификационно-дисциплинарной комиссии (КДКП).

Работа этих органов прокурорского самоуправления после прихода к власти Владимира Зеленского и назначения генпрокурором Руслана Рябошапки была поставлена на паузу, но должна возобновиться в сентябре 2021 года.

И Совет прокуроров и КДКП - это мощные орудия в умелых руках, так как именно эти органы сосредоточат кадровые и карательные функции для прокуроров.

Каждый генпрокурор хотел иметь и свой Совет прокуроров, и свою КДКП. К примеру, в бытность и.о. генпрокурора Юрия Севрука были избраны на эти должности одни кандидаты, которых следующий генпрокурор Юрий Луценко назвал "чертями" и распустил, добившись избрания собственных назначенцев, которых в свою очередь распустил уже другой генеральный - Руслан Рябошапка.

Еще 26 июля в актовом зале КИМО состоялось собрание прокуроров Офиса генпрокурора для избрания делегатов на Всеукраинскую конференцию. Именно это мероприятие ознаменовалось скандалом. Открывая собрание, Ирина Венедиктова заявила, что его проведение фактически свидетельствует о завершении реформы органов прокуратуры и начале формирования нового состава Совета прокуроров Украины и КДКП.

"Органы прокурорского самоуправления - залог эволюционного развития института и тот стержень, который будет держать систему. 27-28 августа на Всеукраинской конференции прокуроров делегаты от Офиса генпрокурора и областных, специализированных прокуратур на правах областных и окружных прокуратур изберут членов Совета прокуроров Украины и дисциплинарного органа. Именно они будут формировать политику изменений, отвечать за наем и увольнение работников, дисциплинарные процедуры. Мы надеемся, что уже с 1 сентября эти органы смогут заработать", - заявила генпрокурор.

Но изначально собрание пошло не по сценарию Венедиктовой. Все началось с того, что присутствующие с голоса предложили избрать своего председателя собрания - замначальника одного из Департаментов Офиса генпрокурора - Андрея Андреева. Стоит отметить, что это человек из ближней орбиты Говды - в 2019 году он вместе с ним якобы в знак протеста ушел из прокуратуры Киева, где трудился его замом. А позже с возвращением Говды в руководство ГПУ, Андреев без всяких конкурсов был назначен на админдолжность заместителя начальника одного из ключевых Департаментов Офиса генпрокурора.

Кстати, для справки, на собрании зарегистрировалось 620 человек.

После вступительной речи Венедиктовой предложили избрать председателя собрания прокуроров Офиса генпрокурора. Однако ее кандидатуру проголосовать не успели. Из зала сразу предложили кандидатуру Андрея Андреева. Генпрокурор поставила вопрос на голосование и неожиданно для нее из 445 необходимых голосов кандидатура Андреева набрала более 300. Эта вызвало довольно резкую ответную речь Венедиктовой.

Она начала говорить о безответственности прокуроров, необходимости проведения ещё одного этапа реформы, чтобы устроить чистку.

Казалось, что Венедиктова вот-вот перейдёт на личности.

Коллектив, мягко говоря, был ошарашен такими высказываниями. Организаторы собрания попытались списать все на технические неполадки (по их мнению работали не все пульты для голосования, выданные каждому из участников). Ввиду чего объявили перерыв якобы для настройки системы. Через какое-то время Венедиктова вновь начала критиковать итоги голосования, было видно, что собрание идет не по запланированному ею сценарию.

Но в итоге все же присутствующие выбрали приближенного к Говде Андреева председателем, а Юлию Калиниченко (начальница управления Офиса генпрокурора) секретарем и они тут же заняли места в президиуме, а сама Венедиктова переместилась в первый ряд зала.

Дальше 11 заявленных кандидатов кратко выступили перед коллективом, разъяснив почему они хотят быть избранными на Всеукраинскую конференцию прокуроров. Один из них, Андрей Радионов раскритиковал работу Венедиктовой, указав на неоднозначный подход к кадровой политике: назначения на административные должности в Офисе генпрокурора людей, которые не прошли аттестацию и в большинстве являются выходцами с Харьковщины (Панов, Кривонос, Невидомый и прочие) и озвучил другие, по его мнению, промахи в работе Генпрокурора.

Такого бунтарства в прокуратуре на собраниях с участием высшего руководства не помнят даже старожилы. Но стоит отметить, что и сама фигура Радионова - довольно специфическая. Многим известно о его конфликте с Венедиктовой еще со времен его руководства в деле радикала Сергея Стерненко. Из открытых источников известно, что Радионов еще тогда пытался заработать хайп на этом деле, пиарился в прессе тем, что наотрез отказывался подписывать подозрение Стерненко и даже потом выступил на суде свидетелем защиты обвиняемого в убийстве, объявив что на него давило руководство ОГП в этом деле и потом необоснованно исключило из группы прокуроров.

Далее началось голосование, но никто из кандидатов не мог набрать нужных 445 голосов. Голосовали несколько раз, все безрезультатно. Венедиктова даже обратилась к коллективу с места, призывая голосовать. По итогу присутствующие избрали 5 кандидатов из необходимых 6. Это оказались люди из обоймы Венедиктовой, а бунтарь Радионов пролетел.

После подсчета голосов были определены пять делегатов на Всеукраинскую конференцию прокуроров, это:

- Ирина Демская - начальница управления организационно-контрольной деятельности Департамента организационно-контрольной деятельности, правового и аналитического обеспечения Офиса генпрокурора (в прокуратуре с 1999 года),

- Роман Мартемьянов - зам начальника Департамента кадровой работы и госслужбы (в прокуратуре с 2000 года),

- Юлия Олефиренко- начальница отдела внедрения стандартов деятельности прокуроров управления стандартизации и оценки деятельности прокуроров Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генерального прокурора (в органах прокуратуры с 2002 года),

- Евгений Сологуб - начальник первого отдела организации процессуального руководства при расследования преступлений территориальными подразделениями и поддержания публичного обвинения управления надзора за соблюдением законов в ходе досудебного расследования преступлений и уголовных проступков территориальными подразделениями Национальной полиции Украины Департамента надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины и органами, ведущими борьбу с организованной и транснациональной преступностью Офиса генерального прокурора (в прокуратуре с 2006 года),

- Виталий Хребтак - прокурор отдела организации деятельности прокурора в производстве по делам об административных правонарушениях управления представительства интересов государства и организации деятельности прокурора в производстве по делам об административных правонарушениях Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса генерального прокурора (в органах прокуратуры с 2000 года).

То есть инцидент с попыткой демарша с избранием председателем собрания - Андреева, близкого к Говде, с последующей попыткой протащить кандидатом в органы самоуправления прокурора Радионова - это, казалось бы, мелочь. Ведь все равно в итоге делегатами на Всеукраинскую конференцию и потенциальными кандидатами в Совет прокуроров и КДКП избрали дружественных Венедиктовой кандидатов и старых прокурорских функционеров, которые вряд ли пойдут против своей шефини.

Однако этот скандал свидетельствует о довольно непростой ситуации в прокуратуре для ее руководителя.