Телеведущий, который сомневался в эффективности вакцин умер от ковида в США

В США скончался от коронавируса радиоведущий из Флориды Дик Фаррел, который называл вакцины от COVID-19 мошенничеством.

Перед смертью он изменил свои взгляды и призвал друзей прививаться, передает РИА Новости.

Сообщается, что главного инфекциониста США Энтони Фаучи он называл "обезумевшим от власти сумасшедшим лжецом", а сам COVID-19 считал нацеленной на обман выдумкой.

Три недели назад Фаррел попал в больницу с коронавирусом и изменил свое мнение.

Его друг Ли Хейр написал в Facebook, что решил привиться после смерти ведущего. "Из-за него я сделал укол. Он прислал мне SMS и сказал мне привиться. Он сказал мне, что вирус - не шутка, и добавил, что и сам должен бы был привиться".