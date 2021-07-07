 

Телеведущий, который сомневался в эффективности вакцин умер от ковида в США

События Сегодня, 19:1972
Телеведущий, который сомневался в эффективности вакцин умер от ковида в США

В США скончался от коронавируса радиоведущий из Флориды Дик Фаррел, который называл вакцины от COVID-19 мошенничеством.

Перед смертью он изменил свои взгляды и призвал друзей прививаться, передает РИА Новости.

Сообщается, что главного инфекциониста США Энтони Фаучи он называл "обезумевшим от власти сумасшедшим лжецом", а сам COVID-19 считал нацеленной на обман выдумкой.

Три недели назад Фаррел попал в больницу с коронавирусом и изменил свое мнение.

Его друг Ли Хейр написал в Facebook, что решил привиться после смерти ведущего. "Из-за него я сделал укол. Он прислал мне SMS и сказал мне привиться. Он сказал мне, что вирус - не шутка, и добавил, что и сам должен бы был привиться".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, США, телеведущий, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Вместо вакцины против коронавируса аферисты в Индии ввели физраствор тысячам человек
Вместо вакцины против коронавируса аферисты в Индии ввели физраствор тысячам человек
7-июл-2021, 09:22
В Pfizer прокомментировали смерть украинца после прививки
В Pfizer прокомментировали смерть украинца после прививки
5-июл-2021, 09:18
Названа причина смерти мужчины из Винницы после прививки препаратом Pfizer
Названа причина смерти мужчины из Винницы после прививки препаратом Pfizer
4-июл-2021, 10:30
Минздрав заявил что переболевшие COVID-19 должны пройти полный курс вакцинации
Минздрав заявил что переболевшие COVID-19 должны пройти полный курс вакцинации
22-июн-2021, 22:47
Путин на съезде
Путин на съезде "Единой России" призвал вакцинироваться
19-июн-2021, 16:49

Последние новости

19:22
События
Один суперраспространитель коронавируса в России заразил полторы тысячи человек
19:21
События
Сроки вакцинации для переболевших коронавирусом украинцев назвали в МОЗ
19:19
События
Телеведущий, который сомневался в эффективности вакцин умер от ковида в США
16:34
События
Почему вновь прошли слухи об отставке генпрокурора
16:31
События
О стрельбе со стороны Беларуси сообщили пограничники Литвы
16:29
События
После нашествия медуз на курортную Кирилловку обрушились ливни. Затоплены дворы и дома
14:02
События
Запрещенные продукты для королевской семьи Британии назвал экс-дворецкий
13:40
События
Масштабные пожары на территории Украины зафиксировал спутник NAS
13:19
События
Как будут называть новые штаммы коронавируса после того, как закончится греческий алфавит рассказали в ВОЗ
09:59
События
Украинская велогонщица завоевала серебро на Олимпиаде
09:56
События
Об опасности разливного и нефильтрованного пива предупредила диетолог
09:55
События
Абсолютными лидерами по количеству ВНЖ в Польше стали Украинцы
09:53
События
Глава МИД Чехии призвал к перезагрузке отношений с Россией
09:51
События
В России сообщили о завершении наземных испытаний "Сармата"
09:50
События
Нетрезвый мужчина в Киеве пошел купаться и утонул на глазах у жены
09:48
События
Умер руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд
08:47
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 августа 2021
Вчера, 2021-08-07
20:51
События
Как работал рэкет Нацкорпуса в Харькове. Реконструкция
20:48
События
Привитым Sinovac людям начинают вводить третью дозу вакцины
20:46
События
Двое россиян, которые в 2004-м были заложниками в школе Беслана, стали борцами и завоевали медали Олимпиады

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 августа 20211529
Сегодня циклон Генри ударит по Украине ливнями1429
О вознаграждении в миллион рублей тому, кто поможет поймать сбежавшего из тюрьмы убийцу объявили в МВД России770
Украинская и российская атлетки-медалистки сделали фото в обнимку на Олимпиаде709
Почему ЕС требует лишить украинцев права на два загранпаспорта652
О 93 процентах эффективности вакцины через полгода после второй дозы прививки заявили производители Moderna553
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 августа 2021530

Досуг

Где купить оборудование для ветеринарии и животноводства в Украине?
Где купить оборудование для ветеринарии и животноводства в Украине?
Современные животноводческие хозяйства или ветеринарные клиники во многих процессах опираются на использование специального оснащения, множества приборов и инструментов.
Сегодня, 14:3793
Pulsar Axion KEY XM 30 – тепловизор для путешественников, увлечённых охотой
Pulsar Axion KEY XM 30 – тепловизор для путешественников, увлечённых охотой
Оптический прицел Axion KEY XM30 разработан специально для туристов и охотников. XM30 – яркий пример тому, как непритязательный дизайн корпуса с лихвой компенсируется функциональными качествами.
6-авг-2021, 18:14223
На якій онлайн-платформі вигідніше продавати товари
На якій онлайн-платформі вигідніше продавати товари
У 2021 році все більше покупців віддають перевагу придбанню товарів онлайн. 
6-авг-2021, 11:58181
Почему демонтаж старых сооружений требует комплексного и квалифицированного подхода?
Почему демонтаж старых сооружений требует комплексного и квалифицированного подхода?
Многие старые здания и сооружения, чей срок службы давно закончился, портят облик города и скрывают в себе опасность обрушения, которое может случиться в любой момент.
5-авг-2021, 10:36304
Как выбрать мебель для ванной комнаты
Как выбрать мебель для ванной комнаты
Современные производители предлагают огромный выбор мебели для ванной комнаты.
4-авг-2021, 10:21326
Как выбрать чистящие средства для ванной комнаты
Как выбрать чистящие средства для ванной комнаты
Особенности чистящие средства для ванной комнаты. Советы и рекомендации от магазина бытовой химии sawash.
4-авг-2021, 10:19502

События

Один суперраспространитель коронавируса в России заразил полторы тысячи человек
Один суперраспространитель коронавируса в России заразил полторы тысячи человек
Один человек заразил коронавирусом COVID-19 около 1500 человек, это максимальный случай суперраспространения этого вируса, который был зафиксирован в РФ.
Сегодня, 19:2266
Сроки вакцинации для переболевших коронавирусом украинцев назвали в МОЗ
Сроки вакцинации для переболевших коронавирусом украинцев назвали в МОЗ
Даже если человек переболел Covid-19, ему все равно нужно проходить вакцинацию. 
Сегодня, 19:21183
Телеведущий, который сомневался в эффективности вакцин умер от ковида в США
Телеведущий, который сомневался в эффективности вакцин умер от ковида в США
В США скончался от коронавируса радиоведущий из Флориды Дик Фаррел, который называл вакцины от COVID-19 мошенничеством.
Сегодня, 19:1975
Почему вновь прошли слухи об отставке генпрокурора
Почему вновь прошли слухи об отставке генпрокурора
В прокурорских кругах вновь пошли слухи о грядущей отставке генпрокурора Ирины Венедиктовой из-за недовольства ее деятельностью Офиса президента. 
Сегодня, 16:34135
О стрельбе со стороны Беларуси сообщили пограничники Литвы
О стрельбе со стороны Беларуси сообщили пограничники Литвы
В субботу литовские пограничники слышали стрельбу со стороны республики Беларусь в районе границы.
Сегодня, 16:3193
После нашествия медуз на курортную Кирилловку обрушились ливни. Затоплены дворы и дома
После нашествия медуз на курортную Кирилловку обрушились ливни. Затоплены дворы и дома
В Запорожской области на курортную Кирилловку, которая в этом сезоне переживает нашествие медуз, морских блох и комаров, обрушились проливные дожди.
Сегодня, 16:2986
7 Днів