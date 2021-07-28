Сроки вакцинации для переболевших коронавирусом украинцев назвали в МОЗ

Даже если человек переболел Covid-19, ему все равно нужно проходить вакцинацию. Но перед процедурой следует соблюсти определенные рекомендации.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин.

Кузин рассказал, что пока у специалистов нет точных данных о том, какой именно титр антител в полной мере обеспечивает человеку защиту от Covid-19. Есть общая рекомендация по прививке от коронавируса для переболевших - 6 месяцев после перенесенной коронавирусной болезни.

"То есть человек выздоровел, шесть месяцев и можно вакцинироваться", - уточнил Кузин.

Кузин перечислил ситуации, при которых ждать указанный интервал не стоит.

Это касается работников критической инфраструктуры, к примеру, учителей и врачей. Им следует прививаться как только появится такая возможность.