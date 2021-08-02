 

Один суперраспространитель коронавируса в России заразил полторы тысячи человек

События Сегодня, 19:2265
Один суперраспространитель коронавируса в России заразил полторы тысячи человек

Один человек заразил коронавирусом COVID-19 около 1500 человек, это максимальный случай суперраспространения этого вируса, который был зафиксирован в РФ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

"В России случай суперсидинга или суперраспространения (superseeding) максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1 500 человек", - рассказал эксперт.

Семенов пояснил, что, по статистике, один пациент с коронавирусной инфекцией при инфицировании стандартным вариантом коронавируса заражает от двух до трех человек, при дельта-штамме - от пяти до шести человек, суперраспространитель же может заразить значительно больше среднего числа.

"Мы все понимаем, что коронавирусная инфекция распространяется воздушно-капельным путем, то есть максимально распространяется при социальных контактах. Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, <...> идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей. Своим пренебрежением к нормам социального дистанцирования он создает возможности для суперраспространения инфекции", - сказал эксперт.

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Теги: news, новости, Украина, Россия, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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