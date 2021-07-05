 

По 3600 гривен на каждого школьника от Путина начали получать жители "ЛДНР"

События Вчера, 23:26185
По 3600 гривен на каждого школьника от Путина начали получать жители "ЛДНР"

В России с начала августа стартовали так называемые "путинские" выплаты на детей-школьников.

Выплата в размере 10 тысяч рублей (135 долларов или 3600 гривен) единовременная. Она учреждена президентом России только в этом году - для подготовки детей к новому учебному году.

Ее могут оформить все граждане России, у которых ребенок:

  • уже ходит в школу,
  • идет в школу в этом году,
  • идет в школу в следующем году, но ему исполнилось 6 лет по состоянию на 1 сентября 2021,
  • если ребенок уже окончил школу, но ему не исполнилось 18 лет.

Выплата предусмотрена на каждого ребенка-школьника, который есть в семье.

Как рассказали "Стране" жители Донецка с российскими паспортами, они тоже смогли получить эту выплату. Подать заявку в МФЦ (центр "Госуслуг") можно с начала августа до 31 октября включительно.

Для этого родителям-школьников из "ЛДНР" понадобились следующие документы:

  • паспорт гражданина РФ (одного из родителей),
  • СНИЛС (не виртуальный, а полученный физически),
  • свидетельство о рождении ребенка (образца "ДНР"),
  • карточка российского банка, на которую поступит выплата,
  • регистрация родителя на сайте "Госуслуги".

Российскую прописку у жителей "ЛДНР" не требует. Но просят указать любой российский адрес. Что касается карточки банка, подходит любое российское финучреждение. Если карта отсутствует, человек может оформить ее на месте в России - не именную.

По словам жительницы Донецка, с которой поговорила "Страна", она подала заявление в Таганроге, предоставив указанные документы. На следующий день на сайте "Госуслуги" пришло сообщение, что выплата одобрена и на карту поступили деньги. Женщина оформляла единовременное пособие на двоих детей-школьников, получила 20 000 рублей (270 долларов или 7200 гривен). 

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Теги: news, новости, Украина, Путин, ЛДНР, 7dniv, 7dnivinfo  
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