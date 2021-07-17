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События Вчера, 23:3364
В Харькове угрожавший взорвать подъезд дома мужчина не дождался полиции и уснул

Днем в воскресенье, 8 августа в Харькове один из жителей многоэтажки по ул. Днепровская пригрозил взорвать весь подъезд. После этого на место были вызваны полицейские, но к моменту их приезда он заснул.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщается, что патрульные организовали эвакуацию людей из этого подъезда. Также они обнаружили спящего шантажиста. Взрывоопасных предметов или веществ в его доме не найдено.

После этого у дому вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила 46-летнего "подрывника" в Харьковскую областную клиническую психиатрическую больницу №3.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений.

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