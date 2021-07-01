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События Сегодня, 09:420
Новые бронеавтомобили примут участие в параде ко Дню независимости

В военном параде в Киеве, который состоится 24 августа в честь Дня Независимости Украины, будут участвовать и военнослужащие морской пехоты 36-й бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского.

Морпехи проедут на 12 бронированных автомобилях "Козак-2", которые поступили на вооружение перед началом подготовке к параду.

Об этом сообщает ресурс АрмияInform.

Морпехи пройдут в сводной механизированной колонне новых бронированных автомобилях и ради этого начали тренировки еще 25 июня, за месяц до события, и с тех пор тренируются каждый день.

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