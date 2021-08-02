Вдова Вороненкова Максакова рассказала почему Волочкова ушла из Большого театра

Бывший депутат Государственной думы Российской федерации и оперная певица Мария Максакова рассказала, что в действительности балерина Анастасия Волочкова ушла из Большого театра в результате домогательств.

Об этом Максакова рассказала во время прямого эфира в Instagram.

Увольнение Волочковой из Большого театра произошло в 2003 году.

Максакова рассказала, что Волочкова столкнулась с "обиженным влиятельным мужчиной", который домогался балерины.

Балерина в той ситуации, по словам Максаковой, столкнулась с "местью отвернутого мужика".

Волочкова отказала в симпатиях ухаживавшему за ней мужчине и неудачные попытки выстроить отношения переросли в попытки отомстить.

После этого Волочкову погрузили в "постыдный процесс" увольнения из театра. Этот процесс, по воспоминаниям Максаковой, сопровождался взвешиванием на электронных весах, чтобы доказать "несоответствие" параметров Волочковой определенным стандартам.

Эти события Максакова назвала публичной поркой, которая была "хорошо оплачена обиженным дяденькой".