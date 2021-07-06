Сергея Реброва в сборную Украины по футболу эмиратский клуб не отпустил

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в эмиратский клуб "Аль-Айн" с просьбой отпустить Сергея Реброва, который должен подписать соглашение с национальной сборной Украины.

Предложение украинской стороны было отклонено руководством самого титулованного футбольного клуба ОАЭ, с которым 47-летний наставник подписал контракт всего два месяца назад.

Об этом сообщает Твиттер UAE Sport News со ссылкой на журналиста Амера Абдуллу.

Место главного тренера сборной Украины по футболу оказалось вакантным сразу после того, как у прежнего ее наставника Андрея Шевченко истек контракт с УАФ, а продлевать его на невыгодных для него условиях Шева отказался.