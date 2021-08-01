Сцены насилия над детьми не только в фото, но и в сообщениях владельцев устройств на iOS будут искать в Apple

В технологическом гиганте Apple публично подтвердили, что за пользователями устройств на iOS и iPadOS начнут следить и проверять их фото и текстовые сообщения.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Поводом для этого названа борьба с распространением материалов о насилии над детьми.

Для этого на системном уровне будут внедрены приложения криптографии. Технология позволит обнаружить хранящиеся в iCloud Photos запрещенные материалы, содержащие сцены насилия над детьми. При обнаружении такого контента сотрудники Apple будут предоставлять правоохранительным органам информацию об этом.

Также Apple будет отслеживать содержимое сообщений. Система будет предупреждать детей и их родителей о получении или отправке фотографий и ссылок сексуального характера.

Кроме того, голосовой помощник Siri и "Поиск" вмешаются, если пользователь начнет искать темы, связанные с материалами о сексуальном насилии над детьми. Система объяснит пользователю о том, что интерес к данной теме вреден и опасен.

Такой функционал заработает осенью текущего года, после выпуска iOS 15. Пока цензура будет действовать только в Соединенных Штатах, однако компания намерена распространить эту практику и на другие страны.