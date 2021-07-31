После протестов на Кубе разрешили открывать частные предприятия

Власти Кубы легализовали в стране малый и средний частный бизнес на фоне массовых требований населения острова. Таким образом обновляется ее экономическая модель.

Об этом сообщает BBC.

Теперь на Острове Свободы разрешат открывать предприятия с численностью до 100 наемных сотрудников.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что на Кубе делают решительные шаги в направлении обновления экономической модели. Эти меры схожи с действиями властей СССР в период Новой экономической политики (НЭПа).

Критики же уверены, что планы правительства ускорились по причине июльских протестов.