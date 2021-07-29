Умер один из основателей группы Kool & the Gang Деннис Томас

В субботу, 7 августа, один из основателей американской соул-группы Kool & the Gang музыкант Деннис Томас скончался в возрасте 70 лет.

Об этом передает NBC News со ссылкой на представителя группы.

Прежде всего он известен участием в исполнении хита "Celebration". Он играл на флейте и на ударных инструментах.

Почти год назад умер другой участник Kool & the Gang 68-летний Рональд Белл.

На счету группы несколько мировых хитов, среди которых "Celebration", "Cherish", "Jungle Boogie" и "Summer Madness".

За свою 50-летнюю историю существования группа получила две награды "Грэмми" и семь американских премий "American Music Awards".