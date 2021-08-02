Лучшим арбитром по боксу на Олимпиаде в Токио признали судью из Украины

Боксерский судья Павел Василинчук признан лучшим арбитром профильных соревнований на Олимпиаде-2020 (2021) в Токио.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.
Судью международной категории AIBA (3 звезды) Павел Василинчук получил признание со стороны оргкомитета олимпийского боксерского турнира.
Он стал единственным представителем Украины из 36 арбитров в судейском международном корпусе Токио-2020.
На Олимпиаде Павел Василинчук провел 10 боев в качестве рефери на ринге и 32 поединка в качестве члена судейской бригады.