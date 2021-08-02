Лучшим арбитром по боксу на Олимпиаде в Токио признали судью из Украины

Автоматический выключатель - это устройство для защиты проводов от возможных сбоев в виде перегрузок, замыканий и так далее. Если мы говорим о домашнем пространстве, то в этом случае чаще всего используются автоматические выключатели ВА, которые обеспечивают электромагнитную защиту и тепловую.

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