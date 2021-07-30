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События Сегодня, 10:1972
Маленький ребенок утонул в аквапарке Днепра

Вчера, 8 августа, в Днепре опять произошла ужасная трагедия. Здесь, в популярном аквапарке на проспекте Победы, утонул маленький ребенок (ему было всего девять лет - Ред.). Трагический инцидент разыгрался около 18.00.

Об этом передает портал "Наше місто".

Сколько бы раз не предупреждали бы спасатели, но трагедия произошла из-за пренебрежения элементарными правилами безопасности. Мама упустила ребенка из-под контроля и решила прогуляться по территории, оставив сына без присмотра.

По предварительной информации, сотрудники аквапарка заметили, что ребенку в бассейне нужна срочная помощь и достали его из воды, вызвав медицинский персонал заведения. Другие посетители развлекательного комплекса срочно набрали бригаду "скорой помощи". К сожалению, все реанимационные усилия медиков не дали положительного результата. Мальчика спасти не удалось, он умер.

Теперь же следователям полиции предстоит разобраться во всех деталях трагедии и определить степень вины то ли мамы, то ли работников заведения.

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Теги: news, новости, Украина, Днепр, аквапарк, 7dniv, 7dnivinfo  
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