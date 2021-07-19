В Киеве внедорожник протаранил цветочный киоск на остановке. Водитель пытался сбежать

В Киеве автомобиль "Фольксваген" протаранил цветочный киоск, расположенный на остановке общественного транспорта. Дорожно-транспортное происшествие случилось на бульваре Перова. По предварительным данным, водитель транспортного средства после столкновения с киоском попытался сбежать, но его догнали.

Причины аварии и количество пострадавших уточняется. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Движение по этому участку дороги затруднено.

На опубликованных в сети кадрах видно, как влетевший в киоск темный "Фольксваген" осматривают правоохранители.